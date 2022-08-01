بتأثيرات ضوئية وتصميم مناسب.. لينوفو تطرح تابلت جديد للألعاب

جدة - نرمين السيد - ويحمل التابلت الجديد اسم "Legion Y700 Ultimate Edition"، والذى يأتى بمواصفات خارقة، كما يتمتع بظهر من الزجاج متغير اللون بالإضافة إلى سعره الرخيص. ويأتى التابلت بكافة المواصفات التى تجعله جهازا مميزا للألعاب منها حجم شاشته التى تبلغ 8 بوصة بمعدل تحديث 120 هرتز. ويحتوى التابلت على لوحة زجاجية فى ظهر الجهاز والذى يتغير لونها أثناء تشغيله، مما تضيف نوعا من الإثارة والتشويق أثناء اللعب، كما يُطرح بلونين وهما الأبيض الجليدى والأزرق اللامع. ويتوفر تابلت لينوفو الجديد بسعر يصل إلى 550 دولار أمريكى أى حوالى ما يعادل 10 آلاف و400 جنيه مصرى.

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