تيك توك يستعد لطرح تطبيق جديد مخصص للأغانى

جدة - نرمين السيد - وكشف تقرير عن عمل شركة "ByteDance" المالكة لتطبيق تيك توك، لطلب علامة تجارية لمكتب براءات الاختراع لطرح "TikTok Music".

وقدمت الشركة الأم طلبها فى مايو الماضى، حتى ينافس غيره من التطبيقات المختصصة فى الموسيقى، وذلك وفقا لما جاء فى موقع "ذا فيرج" التقنى".

ويتيح "TikTok Music" الفرصة لمستخدميه بشراء مقاطع الموسيقى وتشغيلها ومشاركتها وتنزيلها.

كما يساعد التطبيق مستخدميه على إنشاء قائمة مفضلة من الأغانى "play list" لمشاركتها والتوصية بها والتعليق عليها وذلك بالإضافة إلى بث الصوت والفيديو.

يذكر أن "ByteDance" طرحت فى 2020 تطبيق "Resso" الذى يتمتع ببعض المزايا الموجودة "TikTok Music" منها القدرة على مشاركة الأغانى وإنشاء "بلاى ليست".

وأوضحت التقاير أن شركة "ByteDance" تسعى لأجل التخطيط لتطوير تطبيق بث الموسيقى فى تيك توك استنادًا إلى إطار عمل Resso، حتى يتفوق على تطبيقات الموسيقى الأخرى.