بعد السفر.. نصائح تساعدك للعودة للعمل بسهولة

جدة - نرمين السيد - وتعد لحظة استعداد الشخص للذهاب إلى العمل بعد إجازة مصيف، من أصعب الأوقات التى يمر بها الفرد بسبب التخوف من التفكير فى مسؤوليات الحياة.

ويتعرض البعض وقتها للإصابة بالاكتئاب وعدم الرغبة فى الذهاب إلى العمل أو التفكير فى المسؤوليات من جديد.

وهناك عدد من الخطوات التى تساعدك فى تخفيف الشعور بالإرهاق والاكتئاب، والتمسك بالطاقة الإيجابية التى تم اكتسابها وقت الإجازة، منها:

-تحديد وقت للرد على الرسائل:

يتلقى الفرد الكثير من الرسائل المتعلقة بالعمل، ولا ينظر إليها طوال فترة الإجازة، لذا يجب بعد العودة الرد عليها وتنفيذها للذهاب إلى العمل بشكل جيد دون الشعور بأى ضغط عمل.

-العودة للنظام الصحى:

يتعرض الكثير خلال فترة الإجازة بإفساد النظام الغذائى للاستمتاع بأجواء المصيف، ولكن عند العودة من السفر نبدأ التركيز من جديد على النظام الصحى من خلال تناول الخضراوات والفاكهة وشرب المياه وتجنب المقليات وغيره.

-الحصول على قسط كافى من النوم:

على الفرد قبل العودة للروتين اليومى بأخذ قسط كافى من النوم حتى يتمكن من الذهاب إلى العمل بكامل طاقته ونشاطه.

-ممارسة تمارين التنفس:

تساعد تلك التمرينات الأفراد فى استعادته للعمل بمنتهى القوة والتكريز، ويحتاج ذلك إلى سحب الأكسجين من الأنف وإخراج ثانى أكسيد الكربون من الفم.

-محاربة الطاقة السلبية بالإيجابية:

ويحتاج ذلك إلى التفكير فى المكافئات والترقيات لأجل التخلص من غضب العودة للعمل.