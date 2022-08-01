بعد بلوغها 100 عام.. أسترالية تكشف سر الحفاظ على صحتها

جدة - نرمين السيد - تحرص السيدة إدنا شيبرد، البالغة من العمر 100 عام، على ممارسة التمارين الرياضية داخل صالة "الجيم" يوميا.

كما تفضل الأسترالية ممارسة المشى بشكل منتظم بالرغم من صعوبته لدى الأفراد الذين فى نفس عمرها.

ولكنها ترغب بصفة مستمرة على ممارسة التدريبات المختلفة التى دفعتها للحفاظ على عضويتها بإحدى صالات الألعاب الرياضية بشمال ملبورن الأسترالية على مدار 40 عاما، وذلك وفقا لما جاء فى صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وتمارس الأسترالية التدريبات المختلفة من الضغط حتى حمل الأوزان، وعند بلوغ زوجها سن التقاعد فى ثمانينات القرن الماضى رغبت فى الاستمرار للذهاب للحفاظ على حركة جسمها.

وكشفت للصحيفة أنها كانت تهوى الرقص منذ طفولتها وحتى بلوغها فترة المراهقة، كما شجعت الأفراد الذين فى سنها بالاهتمام بالحالة البدنية.

ولفتت إلى طريقتها فى الحفاظ على حالتها البدنية، حيث شاركت فى 8 فصول في الأسبوع لتعلم السباحة، فيما خصصت يومى الإثنين والجمعة للتوجه إلى صالة الـ"جيم"، أما الأربعاء فهو خاص بالمشى فقط.

وأدهشت حالتها الصحية الكثير، وطلبوا منها الصائح للحفاظ على صحتهم، مشيرة إلى أن أهمها ممارسة الرياضة وتجنب التدخين والكحوليات وتناول الأطعمة الصحية.