بمواصفات مبهرة.. ريدمى تطرح هاتف «Note 11 SE»

جدة - نرمين السيد - وطرحت الشركة مؤخرا هاتف "Redmi Note 11 SE" الجديد، الذى يأتى بشاشة من نوع AMOLED وبقياس يبلغ 6.43 بوصة، بالإضافة إلى جودة عرص Full HD +. ويزود الهاتف بكاميرا رباعية، وتكون الرئيسية منها بدقة 64 ميجابيكسل وكاميرا بزاوية عريضة ultrawide بدقة 8 ميجابكسل، ومستشعرين للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وآخر مستشعر كاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابيكسل، وذلك وفقا لـ "جيز مو شينا" التقنى. ويعمل الهاتف بمعالج قوى من نوع "Helio G95" والذى من إنتاج شركة ميدياتيك التايوانية. ويقترن الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام سعة 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية سعة 128 جيجابايت، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 5000 مللى أمبير، وبسرعة شحن 33 وات.

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