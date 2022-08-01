فى بداية صباحك ومطرحك.. أحمد يونس يشوق متابعيه: موود انشكاحى مختلف

جدة - نرمين السيد - وشوق أحمد يونس متابعيه عبر "تويتر" لفقرات حلقة اليوم من برنامج "صباحك ومطرحك".

وقال يونس لمتابعيه: "ابدأ يومك معانا بموود انشكاحى مختلف جدا فى صباحك ومطرحك الساعه 7 صباحا على الراديو 9090".

وتفاعل المتابعون مع الهاشتاج، وغردوا قائلين: "ابدأ يومك مع أحمد يونس"، "أفضل وقت"، "البرنامج الصباحى المفضل".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة التاسعة صباحا.