نجا من الموت بأعجوبة.. ثور هائج يدهس مدربه بشراسة (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى تويتر، مقطع فيديو لـ ثور هائج ف إسبانيا، قام بالهجوم الشديد على مروضه المصارع، حينما أدار وجهه عن الثور، حيث قام الثور الهائج بنطحه أسفل الظهر، وأسقطه أرضا، وحاول الهجوم عليه مرة أخرى، إلا أن العناية الإلهية أنقذته.
وذكرت مجلة "ماركا" الاسبانية، أن المصارع الإسبانى إدوارد ميورا، كاد أن يقتل بعد أن دهسه ثور هائج عقب انتهاء العرض الخاص به، واستغل الثور أن المصارع لم يكن ملتفتا إليه وأدار وجهه لتحية الجمهور فقام بنطحه من الخلف، ولكن تمكن أصدقاء وزملاء المصارع من إنقاذه.
وعقب ذلك، قام زملاء المصارع بطلب الإسعاف لإنقاذه حيث كان ينزف دما وفقد وعيه، وتوجه المصارع إلى المستشفى لتلقى العلاج، فيما أكد التقرير الطبى لحالة إدوارد ميورا وجود كدمات متوسطة فى الجسم بالإضافة إلى بعض الجروح التى تسببت فى النزيف لكن كلها بسيطة ستلتئم مع الوقت.
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