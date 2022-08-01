تحذيرات عاجلة لـ مستخدمى Hotmail وGmail .. اعرف السبب

جدة - نرمين السيد - وجاء التحذير الجديد من موقع "Action Fraud" وهو المركز الوطنى للإبلاغ عن الاحتيال والجرائم الإلكترونية فى المملكة المتحدة للمستخدمين بشان رسائل مزيفة، تزعم أنها من شركة توصيل وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى إكسبرس" البريطانية.

وأشار موقع Action Fraud إلى أنها تلقت ما يقرب من 1700 تقرير من المستخدمين حول الرسالة الإلكترونية فى غضون أسبوع واحد فقط، والتى تدعى أن المستلم فاته التسليم من الشركة وان الطرد لا يزال بانتظاره.

وأضاف: "للمطالبة بالطرد، يتم إخبار الشخص المستهدف بالاحتيال أنه يحتاج إلى التوجه إلى موقع ويب وإدخال بياناته الشخصية، وفقًا لـ "العربية".

وتابع: "لكن هذا كله جزء من عملية احتيال معقدة لسرقة المعلومات الشخصية من الضحية، إذا تم تصميم مواقع ويب التى يتم توجيه مستخدمى البريد الإلكترونى إليه لجمع المعلومات الشخصية والمالي، والتى يمكن استخدامها بعد ذلك فى الاحتيال على الهوية او سرقة الأموال من الضحية.

وأوضح الموقع فى بيانه أن رسائل البريد الإلكترونى تدعى أن المستلم فاته التسليم ولديه طرد فى انتظاره، وأن عليه المسارعة للمطالبة به، مضيفًا أن الروابط الموجودة فى رسائل البريد الإلكترونى مصممة لسرقة المعلومات الشخصية والمالي