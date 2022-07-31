أزالت 177 تطبيقا.. الصين تكثف جهودها لتنظيم المنصات الإلكترونية ‎‎

واستدعت إدارة الأمن الإلكترونى فى الصين- وفقا لصحيفة "ساوث شينا مورنينج بوست" الصينية، عبر موقعها الإلكترونى- أكثر من 3400 منصة، وفرضت غرامة على 283 منصة، فيما تمت إزالة 177 تطبيقا من متاجر التطبيقات؛ لانتهاكها القوانين واللوائح خلال العام الجارى.
ووفقا للصحيفة الصينية، فإنه خلال العام الجارى نفذت إدارة الأمن الإلكترونى الصينية عددا من الإجراءات الصارمة ضد ما وصفته بـ "الفوضى" فى مجالات البث المباشر والفيديوهات القصيرة فى البلاد، بالإضافة إلى اتخاذها تدابير لتنظيم العنف الإلكترونى.
وشددت بكين سيطرتها على الإنترنت فى السنوات القليلة الماضية، ونفذت ما تصفه بأنه "تنظيف" للفضاء الإلكترونى.
وكانت قد أكدت الجهة المنظمة للإنترنت فى الصين، فى مارس الماضى، أنه سيتم تصحيح الفوضى التى وصفتها بالخطيرة عبر الإنترنت من خلال نشر فرقة عمل خاصة فى مكاتب منصات وسائل التواصل الاجتماعى الشهيرة للسيطرة على الوضع.
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