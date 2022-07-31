جدة - نرمين السيد - وظهر سائق الدراجة فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى فى "تويتر"، وهو ينتظر فراغ الطريق من السيارات خلال الإشارة الضوئية، واتجه إلى قطعتين من الطوب الخرسانى، ويحملها ويضعهما جانبًا فوق الرصيف، ليعود ويركب دراجته ويكمل طريقه.
وأثنى الشيخ حمدان بن محمد على ما قام به سائق الدراجة، وكتب "عمل خير فى دبى جدير بالثناء، هل يمكن لأحد أن يرشدنى إلى هذا الرجل؟"، بحسب "العربية".
ليعلن لاحقًا بعد أقل من ساعتين أنه تم التعرف على السائق، ونشر صورته، وكتب عليها "تم العثور على الرجل الصالح، شكرًا عبد الغفور انت رجل فريد من نوعه سنلتقى قريبًا".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ولى عهد دبى يشكر سائق دراجة نارية ويبحث عنه فى كل مكان.. اعرف السبب (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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