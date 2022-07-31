ولى عهد دبى يشكر سائق دراجة نارية ويبحث عنه فى كل مكان.. اعرف السبب (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وظهر سائق الدراجة فى مقطع الفيديو الذى نشره عبر حسابه الرسمى فى "تويتر"، وهو ينتظر فراغ الطريق من السيارات خلال الإشارة الضوئية، واتجه إلى قطعتين من الطوب الخرسانى، ويحملها ويضعهما جانبًا فوق الرصيف، ليعود ويركب دراجته ويكمل طريقه.

وأثنى الشيخ حمدان بن محمد على ما قام به سائق الدراجة، وكتب "عمل خير فى دبى جدير بالثناء، هل يمكن لأحد أن يرشدنى إلى هذا الرجل؟"، بحسب "العربية".

ليعلن لاحقًا بعد أقل من ساعتين أنه تم التعرف على السائق، ونشر صورته، وكتب عليها "تم العثور على الرجل الصالح، شكرًا عبد الغفور انت رجل فريد من نوعه سنلتقى قريبًا".