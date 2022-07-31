بعد 20 ساعة فى مواجهة السيول.. إنقاذ الطفل الموريتانى «شبو» من الموت المحقق

وتمكنت طائرة عسكرية تابعة للجيش من إنقاذ الطفل محمد أحمد ولد محمد، الملقب بـ"شبو"، بعد أن علق فى سد تغمره السيول فى مدينة بومديد شرق البلاد.
وأعلنت وزارة الدفاع الموريتانية فى بيان لها، نجاح هذه العملية كان ثمرة إعداد وتنسيق ومتابعة على مدار الساعة.
يذكر أن قصة الطفل بدأت فى حدود العاشرة من صباح أمس السبت، حين توجه مع مجموعة من أصدقائه غلى سد بومديد يسبحون فى العادة، وفقًا لما ذكرته "العربية".
وحين كان "شبو" البالغ من العمر 11 عامًا، يسبح فى مياه السد باغتته سيول من هضبة تكانت المجاورة وحاصرته من كل الجوانب، الأمر الذى جعله يستنجد بصخرة من الخرسانة، وقف عليها فى انتظار النجدة.
وظلت السيول تغمر المكان لساعات عديدة، فيما كان الطفل ملازمًا للصخرة، بحسب وسائل إعلام محلية.
وتجمهر عدد من المواطنين حول المكان، حيث حاول بعضهم تنفيذ محاولات لإنقاذه، بدون نتيجة، فيما كان آخرون يوجهون نداءات ودعوات للطفل الصغير ليقاوم النوم ويتمسك بالأمل.
فيما كان والده يراقب مع الأهالى، ابنه الوحيد المحاصر وسط السيول، دون أن يتمكن من إقاذه، مناشدًا إياه ألا يستسلم للتعب.
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