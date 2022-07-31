ليست بشر.. شخصية افتراضية على مواقع التواصل تثير دهشة المستخدمين

جدة - نرمين السيد - يوجد فتاة مؤثرة على شبكات التواصل الاجتماعى تدعى "روزى" من كوريا الجنوبية، لديها أكثر من 130 ألف متابع على منصة إنستجرام، حيث تنشر صورًا لمغامراتها حول العالم، بحسب "شبكة سى إن إن" الأمريكية.





ومظهرها كما هو طوال الوقت، وملابسها جديدة تنتمى إلى أحدث صيحات الموضة، وليس ذلك فحسب، فهى تغنى وترقص وتسير مثل العارضات.

لكن كل هذا ليس حقيقى، نعم ليس حقيقى، فهذه الفتاة المؤثرة او الإنفلونسر ليست من البشر، إنما هى مجرد "مؤثرة افتراضية"، تم تقديمها على أنها إنسان من لحم ودم وصدق الكثيرون ذلك.

ولم يمر الأمر على بعض المتابعين، فطرح أحدهم عليها سؤالًا "هل أنت شخص حقيقى، أم ذكاء اصطناعى أم روبوت؟".

وأوضحت الشركة التى صنعت "روزى" أنها مزيج من الأمور الثلاثة، أشار موقع الشركة إلى أن هذه المؤثرة قادرة على فعل كل ما لا يستطيع البشر القيام به، بشكل يشبه كثيرًا ما يفعله البشر"، وفقًا لما ذكرته "سكاى نيوز عربية".

والأمر ليس مجرد اختراق تقنى، بل وسيلة جنت الشركة من وراءها أرباحًا كبيرة، حيث تمكنت "روزى" منذ إطلاقها فى عام 2020 من إبرام صفقات مع شركات والحصول على رعايات علاوة على فتح منصة لعروض الأزياء الافتراضية، ووصل الأمر إلى إطلاق أغنيتين.

وتشهد عملية صناعة "الإنسان الافتراضية"،ازدهارًا فى كوريا الجنوبية، حيث انبثق اقتصاد جديد يكون فيه المؤثرون لا يشيخون أبدًا، ولا يتورطون فى الفضائح.

واستخدمت الشركة المصنعة لـ "روزى"، تقنية "CGI" أى الصور التى ينشأها الحاسوب، ولا تعد هذه التكنولوجيا جديدة فهى منتشرة فى عالم الترفيه، إذا إنها الأداة الرئيسية لصناعة شخصيات واقعية فى الأفلام وألعاب الكومبيوتر، وبات الآن وسيلة صناعة المؤثرين.

ويجرى فى حالة روزى صناعة رأسها ووضعه فوق نموذج جسد بشرى، عندما تقوم بدور عارضة الأزياء.