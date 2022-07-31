حافة العالم المرعبة.. مشاهد نادرة من جبل فهرين عند نهاية الأرض (صور)

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جدة - نرمين السيد - ويوجد موقع "نهاية العالم" أو كما يُعرف بـ "جبل فهرين"، حوالى 90 كيلومترًا عن العاصمة الرياض فى المملكة العربية السعودية، أى ما يعادل ساعة ونصف الساعة بالسيارة، بحسب "CNN عربى".
ويعد جزءًا من منحدرات طويق الشاسعة الممتدة الأكثر من 600 كيلومتر وسط المملكة، التى كانت تطل قديمًا على طريق تجارى قديم، يستخدم لعبور شبه الجزيرة العربية.
ويستطيع المتجولون سلك أحد الدروب المؤدية إلى القمة، ويتجاوزون تضاريسها الوعرة، وصعوبات تسلقها، كما ينصح المتسلقين لحافة العالم بارتداء أحذية تسلق آمنة خلال اجتيازهم لمسارتهم الضيقة.
ويستغرق التسلق إلى حافة العالم عادة بين 15 و30 دقيقة، للوصول إلى قمة تطل على العديد من المناظر الطبيعية الأخاذة.
وإذا كنت تود مشاهدة إطلالاتها الساحرة، فينصح بزيارتها فى فصل الشتاء، وتحديدًا لدى غروب الشمس.
ويمكن ممارسة العديد من الأنشطة المختلفة، مثل مشاهدة النجوم، واكتشاف بعض الكهوف والنزول بالحبال إلى أجزاء منها وغير ذلك.
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