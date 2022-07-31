أقدم عجلاتى بالمنوفية.. نموذج لكفاح المرأة المصرية (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقالت "أم رامى"، إنهما تعمل فى تجميع الدراجات منذ 30 عاما، مؤكدة أن الموضوع جاء بالصدفة وأنه العمل الوحيد الذى تقوم به، لافتة إلى أن الدراجات التى تجمعها أرخص من نظيرتها الجاهزة.
وأوضحت أن لديها 4 أبناء تزوج منهم 3، معربة عن أملها فى أن تقوم بعمل عمرة.
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