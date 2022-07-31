الشحن السريع.. مواصفات هاتف «OnePlus 10T» الجديد

جدة - نرمين السيد - ويأتى هاتف "OnePlus 10T" بشاشة + LTPO2 Fluid من نوع "AMOLED"، وبقياس يبلغ 6.7 بوصة.
ويزود بكاميرا خلفية ثلاثية، وتأتى الأساسية منها بدقة 50 ميجابيكسل مع كاميرا بعدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، وكاميرا بمستشعر للعمق بدقة 2 ميجابيكسل، وكاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.
ويقترن الهاتف وذاكرة تخزين عشوائية سعة 8 و12 و 16 جيجا بايت رام من نوع LPDDR5، كما يحتوى على بطارية كبيرة وتبلغ سعتها 4800 مللى أمبير، وتدعم تقنية السحن السريع بقوة 150 وات.
وبسبب حجم بطاريته يتمكن من الشحن بنسبة 100% خلال 19 دقيقة، لذا يعد هو أسرع المعدلات على الإطلاق، ويتمتع أيضا باحتوائه على تقنية Battery Healing، التى تجعل الهاتف يحتفظ بنسبة 80 ٪ من السعة الأصلية للبطارية بعد 1600 دورة شحن، وفقا لموقع "GSMArena".
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