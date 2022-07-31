جدة - نرمين السيد - واتفق الاثنان خلال عقد القران على قرار غريب وهو تناول قطعة بيتزا مرة واحدة فى الشهر.
ووعد العروسان كل منهما الآخر بالالتزام بتناول قطعة بيتزا شهريا، بالإضافة إلى الانتظام والذهاب لصالة الألعاب الرياضية يوميا، وتناول وجبات إفطار خاصة أيام الأحد، وفقا لصحيفة "البيان".
وأوضحت العروسة فى وثيقة خلال عقد القران، ما يمكنهما وما لا يمكنهما فعله خلال حياتهما المشتركة، كما شهدت الشروط ارتداء "السارى" يوميا.
وجاء بالاتفاق، عدم ذهاب أحدهما لحفل متأخر ليلا بمفرده، وأن لا يفعلا لذلك إلا سويا، بشرط التقاط صورة مميزة لهما فى كل حفل، وأن يذهبا للتسوق كل خمسة عشر يوما.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تسوق كل أسبوعين وقطعة بيتزا واحدة شهريا.. اتفاقات غريبة فى حفل زفاف بالهند على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.