تسوق كل أسبوعين وقطعة بيتزا واحدة شهريا.. اتفاقات غريبة فى حفل زفاف بالهند

جدة - نرمين السيد - واتفق الاثنان خلال عقد القران على قرار غريب وهو تناول قطعة بيتزا مرة واحدة فى الشهر.

ووعد العروسان كل منهما الآخر بالالتزام بتناول قطعة بيتزا شهريا، بالإضافة إلى الانتظام والذهاب لصالة الألعاب الرياضية يوميا، وتناول وجبات إفطار خاصة أيام الأحد، وفقا لصحيفة "البيان".

وأوضحت العروسة فى وثيقة خلال عقد القران، ما يمكنهما وما لا يمكنهما فعله خلال حياتهما المشتركة، كما شهدت الشروط ارتداء "السارى" يوميا.

وجاء بالاتفاق، عدم ذهاب أحدهما لحفل متأخر ليلا بمفرده، وأن لا يفعلا لذلك إلا سويا، بشرط التقاط صورة مميزة لهما فى كل حفل، وأن يذهبا للتسوق كل خمسة عشر يوما.