جدة - نرمين السيد - وتسعى واتساب لطرح ميزة جديدة تساعد المستخدمين بالتعرف على كافة الأخبار الجديدة، وفقا لموقع "The Times of India". وتحمل ميزة واتساب الجديدة اسم "chatbot"، التى تخبر مستخدميها بالجديد فى التطبيق سواء أخبار أو ميزات، ويعد تطبيق تليجرام هو أول من استخدم تلك الخاصية. وتستغرق الشركة بعض الوقت لطرح الميزة الجديدة، والتى تظهر لمستخدميها عند فتح الدردشة حتى تمكن الأفراد من رؤية إشعار يدعى تقديم معلومات حول الميزات الجديدة القادمة والنصائح الخاصة بالتطبيق بالإضافة إلى المعلومات حول الخصوصية والآمان. وتتشابه تلك الخاصية الجديدة لواتساب مع الميزة التى تقدمها تطبيقات المنافسة مثل تليجرام وسيجنال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لمعرفة كل ما هو جديد.. واتساب يطرح ميزة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.