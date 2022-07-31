مصرع مساعد طيار فى أمريكا وفيديو يوثق الحادث

جدة - نرمين السيد - وبحسب موقع "أى بى سى نيوز" الأمريكى"، سقطت طائرة شحن صغيرة، ولم تكن لدى مساعد الطيار أى وسائل حماية ما أدى لوفاته على الفور.

وتبين أن مساعد الطيار يبلغ من العمر 23 عامًا، ويدعى تشارلز هيو كروكس، وقد تم العثور على جثمانه فى إحدى المناطق السكنية فى بلدة فوكواى فارينا، القريبة من مطار رالى دورهام الدولى.

وكان قائد الطائرة تواصل مع المطار لتنفيذ الهبوط، بعد أن أبلغهم بوجود خلل فى عجلاتها، وكان هو الوحيد على متنها عندما وصل، حيث أصيب بجروح طفيفة، حجز على إثرها فى المستشفى.

وفتحت السلطات المعنية المتمثلة فى إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطنى لسلامة النقل، تحقيقا موسعا فى الحادث، لمعرفة الأسباب التى أدت إلى مصرع المساعد، وحدوث خلل فى الطائرة.