جدة - نرمين السيد - الواقعة وثقتها كاميرات المراقبة، حيث رصدت لحظة عودة لص من شمال كاليفورنيا إلى مسرح جريمته مرة أخرى بعد أن "نسى مفاتيحه" داخل مكتب شركة متخصصة فى صناعة الكعك المُحلى، بعدما سرقه ورحل.
ووفقا لموقع india، فقد سرق اللص بعض المصروفات من مكتب جونى دونتس، فى منطقة خليج سان فرانسيسكو، بداية الأسبوع الجارى، وبعدها عاد إلى مسرح الجريمة مرة اخرى، حيث التقطته عدسات الكاميرات المثبتة هناك هذه المرة لينكشف أمره لـ الشرطة الأمريكية.
وتوضح اللقطات أن اللص أمسك بمفاتيح سيارة تابعة للمخبز، لكنه لم يسرق السيارة نفسها.. وبعد ظهور الفيديو، تسعى شرطة سان رافائيل، للحصول على مساعدة الجمهور للتعرف على السارق، الذى استخدم أداة غير معروفة كى يتلاعب بمقبض باب المكتب والدخول إلى الداخل حوالى الساعة 10 مساءً، يوم السبت الماضى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لصوص لكن أغبياء.. حرامى يفضح نفسه لـ الشرطة الأمريكية! (فيديو) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.