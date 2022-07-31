لصوص لكن أغبياء.. حرامى يفضح نفسه لـ الشرطة الأمريكية! (فيديو)

جدة - نرمين السيد - الواقعة وثقتها كاميرات المراقبة، حيث رصدت لحظة عودة لص من شمال كاليفورنيا إلى مسرح جريمته مرة أخرى بعد أن "نسى مفاتيحه" داخل مكتب شركة متخصصة فى صناعة الكعك المُحلى، بعدما سرقه ورحل.

ووفقا لموقع india، فقد سرق اللص بعض المصروفات من مكتب جونى دونتس، فى منطقة خليج سان فرانسيسكو، بداية الأسبوع الجارى، وبعدها عاد إلى مسرح الجريمة مرة اخرى، حيث التقطته عدسات الكاميرات المثبتة هناك هذه المرة لينكشف أمره لـ الشرطة الأمريكية.

وتوضح اللقطات أن اللص أمسك بمفاتيح سيارة تابعة للمخبز، لكنه لم يسرق السيارة نفسها.. وبعد ظهور الفيديو، تسعى شرطة سان رافائيل، للحصول على مساعدة الجمهور للتعرف على السارق، الذى استخدم أداة غير معروفة كى يتلاعب بمقبض باب المكتب والدخول إلى الداخل حوالى الساعة 10 مساءً، يوم السبت الماضى.