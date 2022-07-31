صعود مهنى ونصائح عاطفية لهؤلاء.. توقعات الأبراج اليوم الأحد 31 يوليو 2022

جدة - نرمين السيد - توقعات الأبراج الأحد

الحمل

دير الأمور فى العمل بذكاء ولا تخرج عن المسار الصحيح، واحرص على قضاء وقتًا رومانسيًا مع شريك حياتك.

الثور

حدد أهدافك وجدد أفكارك لتحسن من مستواك المهنى، ووحافظ على العلاقة الطيبة بينك وبين شريك حياتك.

الجوزاء

ناقش زملائك فى العمل ولا تفرض رأيك عليهم، ووحاول استعادة الذكريات المشتركة بينك وبين شريك حياتك.

السرطان

اجتهد لتحقق طموحك، ووخصص وقتًا لشريك حياتك واهتم به أكثر.

الأسد

شارك مديرك جميع القرارات فى العمل قبل اتخاذها، ووابتعد عن الأشخاص السلبيين، وأبدأ حياتك العاطفية مع أشخاص لطيفة.

العذراء

راجع قراراتك قبل اتخاذها، وتحلى بالمرونة فى العلاقة العاطفية ولا تكون شخصًا شكاكًا طوال الوقت.

العقرب

نمى مهارتك وتعلم أشياء جديدة تفيك فى عملك، واحرص على تقوية علاقتك بشريك حياتك.

الميزان

اتقن عملك لتكن دائمًا فى المقدمة، وحاول تحسين علاقتك مع شريك حياتك بطرق جديدة.

الجدى

تحلى بالصبر واعمل على تحقيق أهدافك، واقضى وقتًا ممتعًا ولطيفًا مع شريك حياتك.

القوس

افصل بين حياتك الشخصية والعملية، واحرص على تقديم الهدايا والكلمات الطيبة لشريك حياتك.

الحوت

جدد خطتك فى العمل ولا تسمح لشخص يقلل من شأنك، وابحث عن حلول للمشكلات التى تواجهك انت وشريك حياتك.

الدلو

اغتنم الفرصة ولا تفوتها حتى لا تشعر بالندم، وتحدث مع شريك حياتك بهدوء وعامله بلطف.