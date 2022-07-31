وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون فى البرازيل، حسبما نقل موقع "جادجتس 360" التقنى، اليوم السبت، إن الانتشار الواسع للأداة الجديدة يأتى "فى وقت يمكن أن يتهدد فيه الاستقرار الديمقراطى فى البلاد بسبب الأخبار الكاذبة حول عمل المؤسسات ونزاهة نظام التصويت البرازيلى".
وأشار مكتب المدعى العام الفيدرالى إلى أن الميزة الجديدة لواتساب ستعمل على زيادة عدد المستخدمين فى مجموعة الدردشة الواحدة من 256 عضوًا فى الوقت الحالى إلى 512 عضوًا، مما يسمح بإرسال الرسائل إلى 2560 شخصًا فى وقت واحد، وبالتالى سيزيد من قدرة المستخدمين على نشر المحتوى بسرعة فائقة.
وقال مكتب المدعى العام الفيدرالى إن خاصية "المجتمعات" يمكن أن تقوض الخطوات الفعالة التى اتخذتها واتساب فى السنوات الأخيرة لاحتواء انتشار الأخبار المزيفة.
من جانبه، قال متحدث باسم واتساب إن الشركة ستواصل التقييم الدقيق لأفضل وقت لإطلاق المنصة الجديدة وسترد على النحو الواجب على طلب السلطات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر البرازيل تطلب من واتساب تأجيل إطلاق ميزة «المجتمعات» حتى يناير 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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