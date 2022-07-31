البرازيل تطلب من واتساب تأجيل إطلاق ميزة «المجتمعات» حتى يناير 2023

جدة - نرمين السيد - طلب الادعاء العام البرازيلى من منصة المراسلة "واتساب" تأجيل إطلاق ميزتها الجديدة التى تسمى "المجتمعات" فى البرازيل حتى يناير 2023، لتجنب انتشار الأخبار المزيفة أثناء وبعد جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية المقررة فى أكتوبر من هذا العام.





وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون فى البرازيل، حسبما نقل موقع "جادجتس 360" التقنى، اليوم السبت، إن الانتشار الواسع للأداة الجديدة يأتى "فى وقت يمكن أن يتهدد فيه الاستقرار الديمقراطى فى البلاد بسبب الأخبار الكاذبة حول عمل المؤسسات ونزاهة نظام التصويت البرازيلى".

وأشار مكتب المدعى العام الفيدرالى إلى أن الميزة الجديدة لواتساب ستعمل على زيادة عدد المستخدمين فى مجموعة الدردشة الواحدة من 256 عضوًا فى الوقت الحالى إلى 512 عضوًا، مما يسمح بإرسال الرسائل إلى 2560 شخصًا فى وقت واحد، وبالتالى سيزيد من قدرة المستخدمين على نشر المحتوى بسرعة فائقة.

وقال مكتب المدعى العام الفيدرالى إن خاصية "المجتمعات" يمكن أن تقوض الخطوات الفعالة التى اتخذتها واتساب فى السنوات الأخيرة لاحتواء انتشار الأخبار المزيفة.

من جانبه، قال متحدث باسم واتساب إن الشركة ستواصل التقييم الدقيق لأفضل وقت لإطلاق المنصة الجديدة وسترد على النحو الواجب على طلب السلطات.