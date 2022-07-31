قيادة الفضاء الأمريكية تؤكد سقوط حطام الصاروخ الصينى فى المحيط الهندى

جدة - نرمين السيد - وأكد المسؤولون سقوط الحطام فى المحيط، ورفضوا تقديم مزيد من التفاصيل وإحالة جميع الأسئلة الأخرى إلى جمهورية الصين الشعبية حول انتشار الحطام والتأثير فى موقع السقوط، بحسب ما نقلته صحيفة (واشنطن إيكزامينر) الأمريكية.

ولم تدل الصين بعد ببيان بشأن هذه المسألة.

وكتب مدير ناسا بيل نيلسون - على موقع التدوينات القصيرة (تويتر) اليوم - أن "جمهورية الصين الشعبية لم تشارك معلومات محددة عن مسار سقوط الصاروخ على الأرض. يجب على جميع الدول التى ترتاد الفضاء اتباع أفضل الممارسات المعمول بها والقيام بدورها فى مشاركة هذا النوع من المعلومات مقدمًا للسماح بتنبؤات موثوقة بمخاطر تأثير الحطام المحتمل، خاصة بالنسبة للمركبات الثقيلة، مثل صاروخ لونج مارش 5 بى، والتى تنطوى على مخاطر كبيرة من الخسائر فى الأرواح والممتلكات ".

وأضاف "أن القيام بذلك أمر بالغ الأهمية للاستخدام المسؤول للفضاء ولضمان سلامة الناس هنا على الأرض".

ونجحت الصين فى إرساء وحدة "وينتن" الفضائية الخاصة بها بعد أن أرسلها صاروخ صاروخ لونج مارش 5 بى الذى يبلغ وزنه 21 طنًا إلى الفضاء، وهى المرة الثالثة التى يسقط فيها صاروخ صينى على الأرض حيث انتهى الأمر بصاروخ فى عام 2021 أيضًا فى المحيط الهندى وآخر فى عام 2020 فى المحيط الأطلسى.