أبل: مبيعات أجهزة Mac انخفضت بنسبة 10% بسبب قيود العرض

جدة - نرمين السيد - تفوقت شركة أبل بفارق ضئيل على توقعات "وول ستريت" بأرباحها للربع الثالث الخميس الماضى، حيث سجلت زيادة طفيفة على أساس سنوى مع إيرادات آيفون وقفزة بنسبة 12% لقسم الخدمات الخاص بها.





فيما تراجعت أرقام أبل، حيث انخفضت عائدات أجهزة Mac بنسبة 10%، وهو انخفاض نسبه الرئيس التنفيذى تيم كوك إلى قيود سلسلة التوريد وأسعار صرف العملات الأجنبية غير المواتية، ولكنه يتطابق أيضًا مع الاتجاه السائد على مستوى الصناعة لمبيعات أجهزة الحاسب الشخصية التى تشهد انخفاضًا.

وأصدرت أبل فى وقت سابق من هذا الشهر، جهاز MacBook Air معاد تصميمه مدعومًا بشريحة M2

الخاصة بالشركة، لكن ذلك لم يؤثر فى نتائج هذا الربع.

وجاء جهاز Air الجديد بعد إطلاق جهاز MacBook Pro مقاس 13 بوصة الذى تمت ترقيته فى شهر يونيو، بعد ذلك تم طرح جهاز Mac Studio Desktop و Studio Display و iPad Air الذى يعمل بنظام M1 وهاتف iPhone SE للبيع مرة أخرى فى مارس.

وفاد مارك جورمان من بلومبرج أن شركة أبل لديها طوفان، من المنتجات الجديدة فى طور الإعداد للخريف ويمتد حتى عام 2023.

وانخفضت عائدات الأجهزة القابلة للارتداء بنحو 8%، بينما تراجعت وحدة iPad بنسبة 2%.