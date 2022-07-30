تتخطى قيمتها المليار دولار.. شخص مجهول يفوز باليانصيب التاريخى فى أمريكا

جدة - نرمين السيد - أعلن منظمو جائزة اليانصيب بالولايات المتحدة الأمريكية، اليوم السبت أن التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى فى يانصيب "ميجا ميليونز"، والتى تبلغ قيمتها 1.337 مليار دولار، بيعت فى ولاية إيلينوى، وتعد تلك ثانى أكبر جائزة يانصيب فى تاريخ أمريكا.





وهنأت بات ماكدونالد، مديرة اليانصيب بأوهايو، إيلينوى على بيع التذكرة الفائزة بالجائزة الكبرى البالغة 1.28 مليار دولار، لافتة إلى أنها تتوق لمعرفة الفائز ونتطلع إلى تهنئته قريبًا

وبيعت التذكرة فى متجر سبيداوى للوقود والسلع فى مدينة ديسبلينس بولاية إيلينوى ويبلغ ثمن التذكرة دولارين فقط، وعند دخول السحب يوم الجمعة قدرت قيمة الجائزة بمبلغ 1.28 مليار دولار، لكنها تضخمت مع دخول مزيد من المشاركين لتجربة حظهم حتى وصلت إلى 1.337 مليار دولار.

وتعد تلك ثانى أكبر جائزة كبرى فى تاريخ اليانصيب الممتد لعشرين عامًا، وبلغت قيمة أكبر جائزة 1.537 مليار دولار، وكان الفائز بها من ولاية ساوث كارولاينا فى أكتوبر 2018.

وجرى أحدث سحب للجائزة الكبرى فى يانصيب ميجا ميليونز فى 45 ولاية والعاصمة واشنطن وجزر فيرجن الأمريكية، بحسب "سكاى نيوز عربية".

ولم يتم بعد الكشف عن هوية الفائز بالجائزة الكبرى، وذكر موقع ميليونيز الإلكترونى إنه سيكون أمام الفائز خياران وهما إما الحصول على المبلغ دفعة واحدة او حصوله على الجائزة على دفعات سنوية على مدار 30 عامًا، ويختار معظم الفائزين الحصول على المبلغ دفعة واحدة وفى هذه الحالة تخصم منه فاتورة ضريبية ضخمة.

ويظل نصف عائدات بيع كل تذكرة من تذاكر "ميحا مليونيز"، فى الولاية التى تم فيها بيع التذكرة حيث تدعم الأموال المستفيدين من اليانصيب مثل التعليم ومعاشات موظفى الحكومة وعمولات بائعى التجزئة.