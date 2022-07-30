إندونيسيا تحظر «ياهو» و «Paypal» بسبب عدم الامتثال لقواعد الترخيص

جدة - نرمين السيد - أعلنت إندونيسيا، اليوم السبت، أنها ستحجب موقع محرك البحث "ياهو"، وشركة المدفوعات الإلكترونية باى بال (Paypal)، وكذلك العديد من مواقع الألعاب بسبب عدم الامتثال لقواعد الترخيص الوطنية؛ مما أثار رد فعل عنيف على وسائل التواصل الاجتماعى.





وذكر موقع "جاكرتا بوست" أن هذا الحظر جاء على خلفية القواعد الصادرة فى أواخر نوفمبر 2020، التى تشترط من المنصات الإلكترونية التسجيل للحصول على تصريح العمل فى إندونيسيا، والتى تمنح السلطات صلاحيات واسعة لإجبار المنصات على الكشف عن بيانات مستخدمين معينين، وإزالة المحتوى الذى يعتبر غير قانونى أو الذى "يخل بالنظام العام" فى غضون 4 ساعات إذا كان عاجلاً و 24 ساعة إذا لم يكن كذلك.

وسارعت العديد من شركات التكنولوجيا للتسجيل فى الأيام التى سبقت الموعد النهائى، الذى تم تمديده حتى أمس الجمعة، بما فى ذلك شركات "ميتا" المالكة لواتساب وإنستجرام، وألفابيت الشركة الأم لجوجل، وأمازون.

وصرح سيمويل أبريجانى بانجيرابان، مسؤول كبير فى وزارة الاتصالات الإندونيسية، فى بيان، بأن مواقع الويب التى تم حظرها تشمل ياهو، وباى بال، ومواقع ألعاب مثل ستيم (Steam)، وإيبيك جيمز (Epic Games)، من بين مواقع أخرى.

وردًا على هذا الحظر، انتشرت هاشتاجات على موقع تويتر الإندونيسى، مع العديد من الرسائل الكتابية التى تنتقد خطوة الحكومة باعتبارها تضر بصناعة الألعاب عبر الإنترنت فى إندونيسيا والعاملين المستقلين الذين يستخدمون منصة باى بال.