سامسونج تقدم خاصية جديدة تحافظ على الخصوصية أثناء تصيلح الهواتف

جدة - نرمين السيد - يشعر كثيرون بالقلق عندما يسلمون هواتفهم إلى متاجر إصلاح الهواتف، حيث تم تسجيل العديد من الحوادث التى تسربت فيها بيانات المستخدمين بسبب أعمال التصليح، كما أوضح موقع "ذا فريج" الإخبارى التقنى.





وتوصلت شركة سامسونج لحل لهذه المشكلة وذلك عبر تقنية الوصول المحدود للبيانات أثناء إصلاح الهواتف.

ويطلق على التقنية الجديدة اسم "وصع الصيانة"، الذى تأمل سامسونج أن ينهى مشكلة تسريب البيانات أثناء صيانة الهواتف.

ومن المقرر أن يبدأ استخدام هذه التقنية أولًا فى هواتف "جلاكسى إس 21" الذى صدر العام الماضى فى داخل كوريا الجنوبية، وتأمل الشركة بأن توسع نطاق استخدام هذه التقنية لهواتف أكثر فى المستقبل.

وتعطى هذه الخدمة التقنيين وصولًا محدودًا إلى بيانات المستخدم، فلا يطلعون مثلًا على الصور والفيديوهات الموجودة فيه، ويتيح له فى المقابل إجراء عملية الصيانة بكل يسر، وفقًا "سكاى نيوز عربية".

ويعمل "وضع الصيانة" بكل سهولة عن طريق الذهاب إلى الإعدادات ثم قسم "Battery and Device Care"، حيث يمكن من هناك اختيار الوضع الذى يعزز الخصوصية أمام مصلحى الهواتف.