بمعالج فريد من نوعه.. شاومى تطرح سلسلة Xiaomi Pad 6 قريبًا

جدة - نرمين السيد - وكشفت التقارير أن شاومى تخطط لدعم الإصدار المميز بحجم 14 إنش من سلسلة Xiaomi Pad 6 القادمة بمعالج Snapdragon 8 Gen وهو الإصدار الذى ينافس جهاز Galaxy Tab S8 Ultra قريبًا فى الأسواق.

وأوضحت التقارير أن سلسلة Xiaomi Pad 6 تنطلق رسميًا هذا العام، أيضًا أشار إلى أن أعلى إصدار من السلسلة قد يأتى بمعالج 8+ Gen 1 وهو الإصدار المميز بأكبر حجم من الشاشة.

ومن المتوقع أن شاومى تدعم أحد إصدارات Pad 6 برقاقة Dimensity 8100، وربما يضم أعلى إصدار من السلسلة بطارية بقدرة mAh900.