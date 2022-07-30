القومى للبحوث الفلكية يعلن موقع سقوط الصاروخ الصينى الخارج عن السيطرة

جدة - نرمين السيد - أكد دكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن تقارير مراقبة المعهد لصاروخ الفضاء الصينى CZ-5B R/B الغير متحكم به فى الفضاء تؤكد أن معظم مناطق شمال إفريقيا وأوروبا خارجة عن نطاق موقع السقوط، لافًتا إلى أنه يتوقع سقوطه بين خطى عرض 41 درجة شمالًا و41 درجة جنوبًا.





وأشار التقرير إلى أن الصاروخ يتحرك على ارتفاع حوالى 160 كيلومتر وبسرعة 7.81 كيلومتر لكل ثانية، وتقع نقطتى الحضيض والأوج عند 148.9 كم و187.9 كم على الترتيب، ويتحرك الصاروخ فى مداره ويقوم بدورة كاملة كل 88 دقيقة تقريبًا.

وأضاف التقرير أنه طبقًا لأحدث البيانات المُتعلقة بموعد سقوط الصاروخ، فمن المتوقع سقوطه اليوم السبت الموافق 30 يوليو عند الساعة 17:15 بتوقيت جرينتش (+ أو - 1 ساعة).

وكانت حادثة مشابهة قد حدثت خلال شهر مايو 2020، وسقطت بقايا الصاروخ فى المحيط الهندى ولم تتسبب أى أضرار على الأرض.

الجدير بالذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية يقوم حاليًا باستكمال شبكة الأرصاد الوطنية لرصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى، والتى بدأها المعهد منذ عام 1957 بعد إطلاق أول مركبة فضائية عن طريق الاتحاد السوفيتى آنذاك، ويقوم حاليًا بالتعاون مع إدارة الفضاء المركزية بالصين، لإنشاء محطة جديدة ضمن شبكة المحطات التى يمتلكها ويديرها المعهد، وسيكون مقر هذا المحطة بالمقر الرئيسى للمعهد بحلوان، حيث تم الانتهاء من الإنشاءات وجارى استكمال تركيب التلسكوبات وأجهزة الرصد، على أن يتم تدشينها بنهاية هذا العام، وتشتمل هذه المحطة على أدوات رصد بصرى ورصد باستخدام أشعة الليزر.