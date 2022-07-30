عمره 557 مليون عام.. اكتشاف بصمات أقدم قنديل بحر على وجه الأرض بإنجلترا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت مجلة "Nature Ecology & Evolution" أن عمر هذا المخلوق القديم 557 مليون عام، وأطلقوا عليه اسم العالم المشهور ديفيد أتينبورو.

وأشار الباحثون إلى أنه تعتبر الحيوانات اللاسعة واحدة من أقدم المخلوقات على الأرض، والتى درسنا مراحل تطورها خلال العصر الكامبرى بالتفصيل، كما عثرنا على آثار لجسم قنديل البحر القديم الذى عاش قبل العصر الإدياكارى، وكان هذا أول دليل على أن الحيوانات اللاسعة عاشت قبل العصر الكامبرى.

يذكر أن معظم المجموعات والأنواع الحديثة من الحيوانات ظهرت منذ حوالى 520ـ540 مليون سنة، خلال ما يسمى بالانفجار الكامبرى، حيث حصل تسارع حاد فى التطور وزيادة فى تنوع الكائنات المتعددة الخلايا، وقد نشأت فى هذه الفترة أسلاف الديدان، والحشرات والأسماك واللافقاريات المختلفة والفقاريات التى تعيش على الأرض حاليًا.

وسبق ذلك ظهور إسفنج البحر، الذى عثر على أحافيره فى ترسبات العصر الإدياكارى، ووفقًا لعلماء الوراثة فى هذه الفترة ظهر قنديل البحر وغيره من اللافقاريات اللاسعة التى تعيش فى البحار، بما ذلك الهيدرا والشعاب المرجانية، وكذلك أسلاف المشطيات الحديثة،بحسب "العربية".

وقد تمكن علماء الحفريات البريطانيين اكتشاف أقدم بصمات لجسم قنديل البحر معروفة للعلماء، خلال عمليات الحفر الجارية فى غابة تشارنوود، الذى عاش على الارض قبل 557 مليون عام، ويبدو هذا الحيوان وكأنه هجين بين قنديل البحر والشعاب المرجانية، لأن جسمه يشبه شكل قنديل البحر المميز، ولكنه مقسم إلى عدة سلائل تشبه بنيتها الشعابالمرجانية.