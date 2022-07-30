يوم الصداقة العالمى.. كيف تختار الصديق الحقيقى؟

وتعليقا على أهيمة الصديق فى حياة الإنسان، قالت الدكتورة عزة زيان، استشارى العلاقات الاجتماعية، إن الصديق الحقيقى هو الصديق الداعم والمشجع والمحفز، متابعة: "هو الصديق اللى بتروح له أول ما بيحصل حاجة وتبقى واثق إنه هيفرح لفرحك وهيزعل لزعلك، عاوزك دايما منور، وفى أصدقاء مش كده ومش بيحبوا الخير لأصدقائهم".
وأضافت فى تصريحات لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المعروض عبر القناة الأولى: "للصداقة درجات، وهناك صداقة معرفة على خفيف، وصديق مخزن أسرار، وليس كل صديق يصلح لأن يكون مخزون أسرار".
مواصفات الأصدقاء
وتابعت استشارى العلاقات الاجتماعية: "الصداقة ليست مرتبطة بالمدة، فقد تستمر لمدة 20 سنة فأكثر وتنتهى بالغدر، وعموما فإن هناك مواصفات للأصدقاء، فلا يوجد صديق يتنمر بصديقة أو ينصحه على الملأ، لأن النصيحة على الملأ فضيحة".
وأردفت الدكتورة عزة زيان: "الصديق إذا أفشى الأسرار لا يكون صديقا ولا يصلح لذلك على الإطلاق، كما يجب أن نحذر من فكرة الأمان بلا حدود، ويجب أن يكون لدينا درجة من درجات الحذر فى التعامل مع الجميع، كما أنّ الصديق لا يورط صديقه أبدا".
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