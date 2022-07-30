الصين تطلق مجموعة جديدة من الأقمار الاصطناعية للاستشعار عن بعد

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) اليوم السبت، أنه تم إطلاق الأقمار الاصطناعية باعتبارها المجموعة الثالثة من عائلة ياوقان-35 فى الساعة 9:28 مساء أمس (بتوقيت بكين) بواسطة صاروخ حامل من طراز لونج مارش-2D ودخل المدار المخطط بنجاح.

وسيتم استخدام الأقمار الاصطناعية بشكل أساسى لإجراء تجارب علمية، ومسوحات موارد الأراضى، وتقدير إنتاجية المنتجات الزراعية والوقاية من الكوارث والحد منها.

ويعتبر الإطلاق بمثابة المهمة 429 لسلسلة صواريخ لونج مارش.

وأطلقت الصين المجموعتين الأولى والثانية من أقمار ياوقان-35 الصناعية فى 6 نوفمبر 2021 و 23 يونيو 2022 على التوالى.