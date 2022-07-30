إيلون ماسك يعلن عن تحرك قضائى ضد تويتر

جدة - نرمين السيد - أظهرت أوراق محكمة أن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لشركة تسلا، أقام دعوى قضائية مضادة للقضية التى رفعتها شركة تويتر لإلزامه بإتمام صفقة الاستحواذ على الشركة بمبلغ 44 مليار دولار. وكانت قاضية فى ولاية ديلاوير الأمريكية قالت فى وقت سابق من الجمعة، إن محاكمة ستبدأ فى 17 أكتوبر وتستمر 5 أيام للنظر فى الدعوى التى رفعتها منصة التواصل الاجتماعى ضد أغنى شخص فى العالم. وكان موقع التدوين المصغر "تويتر" قد تمكن من كسب الجولة الأولى من النزاع القضائى مع الملياردير الأميركي، إيلون ماسك، على خلفية إعلان الأخير إلغاء صفقة شراء الموقع، التى وصلت إلى 44 مليار دولار.

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