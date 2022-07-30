تاريخ النادى الأهلى مقرر تدريسى على جامعة لا ليجا الإسبانية

جدة - نرمين السيد - وتحتوى مادة النادى الأهلى على تاريخه المحلى والإفريقى والعالمى، فضلا عن مبادئه وقيمه وثوابته والقاعدة الجماهيرية التى يستند عليها النادى فى المنطقة، وعدد بطولاته، بالإضافة إلى الهيكل الإدارى للنادى من 1907 حتى الآن ووضعه التسويقى وميزانية النادى وحجم متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعى والمنصات الإلكترونى والتى تصنف بين الـ10 أندية الأولى على مستوى العالم.

وتضمنت المادة الحمراء، محتويات سوق وصناعة الرياضة فى مصر ورؤية 2030، بالإضافة إلى تجربته التى خاضها ليصبح الأفضل فى القطاع الرياضى فى مصر وإفريقيا والشرق الأوسط.

وقال جوزيه مويا، رئيس جامعة لاليجا، إن الشراكة مع النادى الأهلى تضيف عقلية دولية جديدة لعالم كرة القدم، ونسعى للمساعدة فى إضفاء الطابع الاحترافى على صناعة الرياضة عالميا».