حظر لعبة ببجى PUBG وإزالتها من متجرى جوجل بلاى وآبل

جدة - نرمين السيد - وأشارت التقارير التكنولوجية، إلى أن الشركة لم تكشف عن أي أسباب وراء إلغاء وإزالة لعبة ببجى PUBG من هذه التطبيقات الشهيرة، حيث لم يكن هذا القرار هو الأول من نوعه بشأن اللعبة، بل كان هناك مرة سابقة ولم يتم إعلان أسباب واضحة ومباشرة بخصوص توقفها.
حظر لعبة ببجى PUBG وإزالتها من متجرى جوجل بلاي وآبل
وأكد أحد مسئولى الشركة، أن الأسباب لا تزال غامضة بشأن توقف اللعبة، مشيرًا إلى أن سيتم الإعلان عن الأسباب فور الحصول عن معلومات محددة، خاصة بعد أن تسائل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى ورواد اللعبة الشهيرة فى الهند.
السلطات الهندية وقرار حظر لعبة ببجى PUBG
وأوضحت الشركة، فى بيان لها، أنها أوقفت اللعبة فور استلام طلب بإيقافها، مشيرة إلى أنها لم تؤكد أن الطلب جاء من الحكومة الهندية، ولكنها أبلغت مسئولى لعبة ببجى موبايل PUBG، ثم حظرت اللعبة على الفور على متجر جوجل بلاى فى الهند.
وأكد أحد مسئولى الحكومة الهندية، فى تصريحات سابقة، أن لعبة ببجى موبايل PUBG تم حظرها في الهند خلال عام 2020، ثم عادت فى الظهور مرة أخرى بالدولة في صور رمزية جديدة تفاديا لقرار الحظر.
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