نينوى تمنع السباحة فى نهر دجلة

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية "واع"، قال محافظ نينوى، نجم الجبورى، إنه "يمنع منعا باتا السباحة فى نهر دجلة، وخاصة من قبل الأطفال والأحداث، وعلى قائد الشرطة تنفيذ هذا الأمر فى مركز مدينة الموصل وفى عموم محافظة نينوى".

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