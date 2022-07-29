رانيا يوسف بإطلالة صيفية جذابة: «كن حقيقيا ولا تكن مثاليا» (صور) 

جدة - نرمين السيد - وظهرت رانيا يوسف، بإطلالة صيفية جذابة، خلال جولتها الترفيهية خارج مصر لتستمتع بإجازتها الصيفية، حيث ارتدت فستانا باللون الأخضر بدون أكمام، ونسقت مع إطلالتها ارتداء قبعة بنفس لون الفستان، وحقيبة باللون الأبيض، مع الاعتماد على نظارة شمسية، ومكياج ناعم زادها جمالا وأنوثة.

وعلقت رانيا يوسف على الصور قائلا: "لقد ولدت لتكون حقيقيا، وليس لتكون مثاليا"، وهو ما نال استحسان عدد كبير من جمهورها ومتابعيها.

وكان آخر أعمال رانيا يوسف مسلسل "عالم تانى"، والذى شاركت فيه مع فراس سعيد، وفريال يوسف، نضال الشافعى، صوفية، إيمان يوسف، نبيل نور الدين، سميرة صدقى، مروة عبدالمنعم، وتنتظر عرضه قريبا.

وتدور أحداث "عالم تانى" فى إطار من الإثارة والتشويق حول عازفة بيانو تتعرض لحادث، وتكتشف من خلاله حقيقة من حولها.

كما شاركت مؤخرا فى مسلسل "المماليك" تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة، بطولة بيومى فؤاد، فيدرا، نانسى صلاح.