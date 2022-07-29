ثغرات أمنية فى ساعات أبل قد تهدد حساباتك البنكية (صور) 

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Apple Watch
ووفقا لموقع Indian Express الإلكترونى، أشار الفريق التابع للحكومة الهندية إلى أن الثغرات التقنية تؤدى إلى تشغيل التعليمات البرمجية الضارة عن بعد، من خلال استغلال المتسللين للثغرة الأمنية، مما قد يؤدى إلى وصولهم إلى بيانات المستخدم دون علمهم، أو توجيه الأوامر عن بعد والسيطرة على ساعة المستخدم.
عيوب Apple Watch
وتؤثر الثغرات الأمنية على الساعات التى تعمل بنظام "watchOS 8.6"، وكل شىء أقدم منه، ويختلف تأثيرها بين ما يسمح بالتحايل على ميزة اللمس المتعدد على شاشة "Multi-Touch Component" فى Apple Watch، وما يؤثر على الذاكرة من محركات معالجة الرسومات، بالإضافة إلى ثغرة أمنية لتقديم محتوى الويب لمنصة WebKit، بالإضافة إلى نقاط الضعف الأخرى.
ضحايا Apple Watch
تسمح نقاط الضعف هذه للمتسللين بالوصول من خلال الدفاعات وبروتوكولات الأمان المطبقة على أنظمة تشغيل Apple القديمة على Apple Watch، مما يساعدهم على تنفيذ مهمتهم ضد الضحايا من خلال سرقة بياناتهم والتحكم فى ساعات Apple Watch الذكية الخاصة بهم.
حساباتك البنكية فى خطر
تؤثر هذه الثغرات الأمنية على جوانب مختلفة من استخدام Apple Watch، مثل ظهور الإشعارات والتحكم فى الرسائل النصية الواردة للمستخدم، فضلا عن إمكانية إلحاق الضرر بالمتسللين الذين يحصلون على معلومات مصرفية حساسة للضحية.
ضد الكسر.. مواصفات ساعات «Apple Watch 8»
كما يمكنهم أيضا التلاعب بالبيانات على قياسات متغيرات الجسم الحيوية للضحية، مثل نبضات قلب الضحية، ومعدل ضربات القلب والتنفس لإخافة أنفسهم، لأن البيانات التى سيتم عرضها على متن الساعات ستكون مختلفة تماما عن الحقيقة.
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