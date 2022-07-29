إطلالة ابنة تامر هجرس تخطف الأنظار بجمالها (صور) 

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جدة - نرمين السيد - وشارك تامر هجرس، جمهوره ومتابعيه عدة صور له جمعته بابنته وعلق عليها قائلا: "الله يمنحك القوة والحكمة والإيمان والمحبة التى تحتاجها فى رحلة حياتك ويحميكى إلى الأبد".
وتابع: "أنا فخور بأن أكون والدك.. عيد ميلاد سعيد يا صغيرتى.. ربنا يحفظك ويحميكى".
تمارا ابنة تامر هجرم، صاحبة الـ20 عاما، احتفلت فى 2019 بتخرجها من مرحلة الثانوية، فى حفل أقيم بمدينة زايد بمحافظة الجيزة.
على صعيد آخر، ينتظر تامر هجرس عرض فيلمه الجديد "أشباح أوروبا" والذى يشارك فى بطولته كل من هيفاء وهبى، مصطفى خاطر، أروى جودة، عباس أبوالحسن، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم باسم سمرة، والفيلم يعيد هيفاء وهبى إلى السينما بعد غياب 6 سنوات منذ تقديمها فيلم "حلاوة روح".
"أشباح أوروبا" تدور أحداثه فى إطار من الحركة والمغامرات بشكل جديد ومختلف، لم تتطرق له السينما المصرية من قبل، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، من خلال دور زوجة تنجب 6 توائم، ما يضطر الزوج لبيع 3 منهم بسبب الفقر، وعندما تكتشف الزوجة الأمر، تقرر ترك زوجها والسفر إلى الخارج، فتنشأ العديد من الصراعات بين الأشقاء فى المستقبل.
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