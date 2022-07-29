جدة - نرمين السيد - وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، ويعرض على قناة dmc، أن الطفلة رقية بحالة جيدة، وهى فى مرحلة العلاج الطبيعى الآن، مقدمة الشكر لكل من ساهم فى علاج ابنتها وقام بالتبرع لها.
وعلقت على من نشر عبر السوشيال ميديا من شائعة غيابهم، وقالت: "نحن موجودين، ولم نذهب فى مكان، ونقوم الآن بعلاج رقية".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر والدة الطفلة رقية: حصلت على حقنة ضمور العضلات الشوكى وهى الآن بمرحلة العلاج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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