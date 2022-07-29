والدة الطفلة رقية: حصلت على حقنة ضمور العضلات الشوكى وهى الآن بمرحلة العلاج

جدة - نرمين السيد - وقالت عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية، فى برنامج مساء dmc، الذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان، ويعرض على قناة dmc، أن الطفلة رقية بحالة جيدة، وهى فى مرحلة العلاج الطبيعى الآن، مقدمة الشكر لكل من ساهم فى علاج ابنتها وقام بالتبرع لها.

وعلقت على من نشر عبر السوشيال ميديا من شائعة غيابهم، وقالت: "نحن موجودين، ولم نذهب فى مكان، ونقوم الآن بعلاج رقية".