جدة - نرمين السيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن ارتفاع نسبة الرطوبة ليلا تزيد من الإحساس بحرارة الطقس خلال ساعات الليل كما تتكون الشبورة المائية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.





وأوضحت الهيئة، أنه تظل الأجواء شديدة الحرارة نهارا على القاهرة والوجة البحرى وسيناء والصعيد. من ناحية أخرى، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن هطول أمطار غزيرة خلال الساعات القليلة الماضية على كل من الإمارات وإيران وسلطنة عمان وقطر والبحرين، ما أدى إلى حدوث فيضانات عارمة، على الرغم من أن هذه الأمطار موسمية ومعتادة صيفا لكنها هذا العام كانت تفوق التوقعات.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طقس اليوم.. الأرصاد تحذر من ارتفاع الرطوبة والشبورة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.