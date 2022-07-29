بعد الطفلة رقية.. والدة علياء وفريدة تناشد المصريين بإنقاذ توأمها (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال رضوان، إن والدة الطفلتنين تناشد المصريين بإنقاذ توأمها، إذ يتبقى 29 يوما على موعد حقنة ضمور العضلات الشوكى، وباقى من بلغ الحقنة 9 ملايين جنيه.
يأتى هذا بعد أن طمأنت نورهان عبد الحميد، والدة الطفلة رقية، صاحبة قصة علاج ضمور العضلات الشوكي، والحقنة باهظة الثمن، المصريين على ابنتها بعد حصولها على حقنة ضمور العضلات الشوكى.
وقال فى البرنامج ذاته، أن الطفلة رقية بحالة جيدة، وهى فى مرحلة العلاج الطبيعى الآن، مقدمة الشكر لكل من ساهم فى علاج ابنتها وقام بالتبرع لها.
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