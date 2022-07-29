CNN: إيرادات الشركة المالكة لـ فيسبوك تسجل أول انخفاض لها منذ 2012

جدة - نرمين السيد - ذكرت شبكة سى.إن.إن الأمريكية أن شركة "ميتا"، الشركة المالكة لـ"فيسبوك"، أعلنت عن إيرادات قدرها 28.8 مليار دولار للأشهر الثلاثة المنتهية فى يونيو، بانخفاض بنسبة 1% عن ربع العام السابق وأول انخفاض فى الإيرادات على أساس سنوى منذ طرحها للاكتتاب العام فى عام 2012.





وأوضحت سى.إن.إن، أن أرباح الشركة انخفضت بشكل أكثر حدة، وتراجع صافى الدخل خلال هذا الربع بنسبة 36٪ على أساس سنوى إلى ما يقرب من 6.7 مليار دولار، على عكس العام السابق عندما تضاعفت أرباحها.

وأبلغت "ميتا" انخفاض عدد المستخدمين النشطين شهريا على تطبيق فيسبوك بشكل طفيف عن الربع الأول من عام 2022، من 2.936 إلى 2.934 مليار.

وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، فى مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين إن التراجع كان متوقعا وعزا ذلك "إلى حجب الإنترنت المتعلق بالحرب فى أوكرانيا". وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك يوميا فى تزايد مستمر".

تأتى نتائج "ميتا"، بعد أسابيع من التقارير التى تفيد بأن الشركة ستعود إلى عملية مراجعة أداء أكثر صرامة، وتتطلع إلى زيادة إنتاجية الموظفين لأنها تسعى إلى تجاوز فترة تباطؤ النمو والمنافسة الشديدة من المنافسين الجدد مثل "تيك توك".