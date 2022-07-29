وأوضحت سى.إن.إن، أن أرباح الشركة انخفضت بشكل أكثر حدة، وتراجع صافى الدخل خلال هذا الربع بنسبة 36٪ على أساس سنوى إلى ما يقرب من 6.7 مليار دولار، على عكس العام السابق عندما تضاعفت أرباحها.
وأبلغت "ميتا" انخفاض عدد المستخدمين النشطين شهريا على تطبيق فيسبوك بشكل طفيف عن الربع الأول من عام 2022، من 2.936 إلى 2.934 مليار.
وقال مارك زوكربيرج الرئيس التنفيذى لشركة "ميتا"، فى مؤتمر عبر الهاتف مع المحللين إن التراجع كان متوقعا وعزا ذلك "إلى حجب الإنترنت المتعلق بالحرب فى أوكرانيا". وأضاف أن عدد الأشخاص الذين يستخدمون فيسبوك يوميا فى تزايد مستمر".
تأتى نتائج "ميتا"، بعد أسابيع من التقارير التى تفيد بأن الشركة ستعود إلى عملية مراجعة أداء أكثر صرامة، وتتطلع إلى زيادة إنتاجية الموظفين لأنها تسعى إلى تجاوز فترة تباطؤ النمو والمنافسة الشديدة من المنافسين الجدد مثل "تيك توك".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر CNN: إيرادات الشركة المالكة لـ فيسبوك تسجل أول انخفاض لها منذ 2012 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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