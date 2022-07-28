صورة سليفى.. سر وفاة سائح بريطانى فى اليونان

جدة - نرمين السيد - وبحسب ما ورد فى صحيفة إنجليزية، أن الشاب سافر مع أصدقائه للاحتفال بعيد ميلاده هناك، حيث هبطت المروحية بسلام وغادرها لكنه بعد دقائق ليلقى حتفه، حيث قتلته الشفرات الخاصة بالمروحية عالية السرعة.

جالك لم ينتبه إلى صراخ طاقم الطائرة ومناشدتهم له بالتوقف، حيث ذكرت الرواية الأولى للحادث ذكرت أنه توجه لالتقاط سيلفى، الأمر الذى تسبب فى مقتله عند الجزء الخلفى للمروحية.

الرواية حملت السائح البريطانى مسؤولية انتهاك معايير السلامة، كما طالبت الشرطة بإجراء تحليل سموم لمعرفة إن كان مخمورا، الأمر الذى أغضب عائلته وأصدقاءه بشدة لمعرفتهم به.

التحقيقات التى أجرتها الشرطة اليونانية نفت الأمر، حيث تبين أن الشاب عاد إلى المروحية بسبب هاتفه بعد أن نسيه فى المروحية فعاد من أجل إحضاره، لكنه لم ينتبه إلى تحذيرات طاقم الطائرة والفنيين، ولم ينتبه الشاب إلى دوران الجزء الخلفى من المروحية ما تسبب فى مقتله.