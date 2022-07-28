كوريا الجنوبية تؤجل إطلاق مركبتها الأولى بسبب صيانة «سبيس إكس»

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إن صاروخ سبيس إكس كان بصدد إعادة جدولة الإطلاق إلى الساعة 8:08 صباح يوم 5 أغسطس (بالتوقيت الكورى).

وكان من المقرر إطلاق المركبة القمرية الكورية "باث فايندر"، المعروفة أيضا باسم "دانورى"، على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية فى فلوريدا بالولايات المتحدة فى غضون الساعة 8:20 صباح يوم 3 أغسطس (بالتوقيت الكورى).

وأضافت الوزارة أن شركة سبيس إكس أرسلت إخطارا بالتأجيل، بعد اكتشاف الحاجة إلى أعمال صيانة إضافية أثناء إجراء عمليات التفتيش المبدئى.

وتخضع المركبة "دانورى" التى يبلغ وزنها 678 كيلوغراما والموجودة فى فلوريدا، للصيانة والاستعدادات الأخرى قبل الإطلاق الأسبوع القادم.

ويخطط المعهد الكورى لأبحاث الفضاء لوصول المركبة إلى القمر والبدء فى الدوران حول القمر فى ديسمبر والقيام بمهام الرصد لمدة عام باستخدام مجموعة من الأدوات، بما فى ذلك الكاميرات وأجهزة قياس المغناطيسية. كما ستحدد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.