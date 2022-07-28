جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات الكورية الجنوبية، فى بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب)، إن صاروخ سبيس إكس كان بصدد إعادة جدولة الإطلاق إلى الساعة 8:08 صباح يوم 5 أغسطس (بالتوقيت الكورى).
وكان من المقرر إطلاق المركبة القمرية الكورية "باث فايندر"، المعروفة أيضا باسم "دانورى"، على متن صاروخ سبيس إكس فالكون 9 من محطة كيب كانافيرال الفضائية فى فلوريدا بالولايات المتحدة فى غضون الساعة 8:20 صباح يوم 3 أغسطس (بالتوقيت الكورى).
وأضافت الوزارة أن شركة سبيس إكس أرسلت إخطارا بالتأجيل، بعد اكتشاف الحاجة إلى أعمال صيانة إضافية أثناء إجراء عمليات التفتيش المبدئى.
وتخضع المركبة "دانورى" التى يبلغ وزنها 678 كيلوغراما والموجودة فى فلوريدا، للصيانة والاستعدادات الأخرى قبل الإطلاق الأسبوع القادم.
ويخطط المعهد الكورى لأبحاث الفضاء لوصول المركبة إلى القمر والبدء فى الدوران حول القمر فى ديسمبر والقيام بمهام الرصد لمدة عام باستخدام مجموعة من الأدوات، بما فى ذلك الكاميرات وأجهزة قياس المغناطيسية. كما ستحدد مواقع الهبوط المحتملة للبعثات القمرية المستقبلية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كوريا الجنوبية تؤجل إطلاق مركبتها الأولى بسبب صيانة «سبيس إكس» على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.