حقيبة دولارات ومجوهرات.. تكريم مصرى بعد إعادتها لصاحبها السعودى

جدة - نرمين السيد - وكشفت وسائل إعلام مصرية، عن عثور مواطن مصرى أثناء تواجده بكافتيريا على حقيبة بها ما يزيد عن 2 مليون دولار، بالإضافة إلى مشغولات ذهبية بقيمة 350 ألف ريال سعودى.

وبعد ما عثر الموظف المدنى بإدارة مرور البحر الأحمر على تلك الحقيبة أثناء تواجده بالكافتيريا، قام بفتحها لمعرفة أى معلومات أو بيانات عن صاحبها، وتفاجئ بتلك المبالغ الكبيرة والمصوغات الذهبية.

وتوجه الموظف بعدها للذابط المسؤول عن كمين الأحياء لإخطاره بما وجده، وبعد الفحص تم التوصل إلى أصحاب الشنطة وهم ركاب سعوديين (رجل وزوجته) ومعهما مصرى.

وتواصل الضابط المكلف بتأمين الكمين الشمالى، مع كمين رأس غارب للتوصل للسيارة وإخبار أصحابها بالعثور على حقيبتهم بكمين الأحياء الشمالى.

وبعد تحرير محضر استلام تم الكشف عن قيمة محتويات الشنطة، وقدم صاحب الحقيبة وزوجته الشكر للموظف المصرى، كما كرمه محافظ البحر الأحمر لأمانته وإعادته للحقيبة والمشغولات الذهبية.