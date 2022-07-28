توفير خدمة الإنترنت عبر الأقمار الصناعية «ستارلينك» للهواتف قريبا

جدة - نرمين السيد - قدمت شركة "سبيس إكس" لهندسة الفضاء طلبًا إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية للحصول على إذن لاستخدام طيف 2 جيجا هرتز لتوفير "خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة"، مما يبشر بأن كوكبة "ستارلينك" الفضائية التابعة للشركة ستوفر إنترنت عالى السرعة من الفضاء للهواتف المحمولة فى المستقبل القريب.





وتمتلك شركة الفضاء، التى أسسها الملياردير ورائد الأعمال إيلون ماسك، أكثر من 2600 قمر صناعى تابع لكويكبة ستارلينك فى المدار، لتوفير خدمات الإنترنت ذات النطاق العريض، لا سيما فى المناطق الريفية التى ليست لديها إمكانية الوصول إلى البنية التحتية للاتصالات الأرضية والأماكن التى تعرضت لكوارث أو نزاع.

ووفقًا للطلب المقدم إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، الذى نشرته مجلة PCMag الأمريكية التقنية، اليوم الخميس، تسعى الشركة للحصول على إذن لإضافة واستخدام "حمولة معيارية" إلى أقمارها الصناعية "ستارلينك" القادرة على استخدام النطاق اللاسلكى 2 جيجا هرتز لتسهيل "خدمة الأقمار الصناعية المتنقلة".

وأشارت المجلة الأمريكية إلى أن شركة "سبيس إكس" قد تبدأ فى تقديم خدماتها لمستخدمى الهواتف المحمولة قريبًا، برغم الغموض الذى يكتنف عملها.

وأوضحت "سبيس إكس"، فى طلبها إلى لجنة الاتصالات الفيدرالية، أن "ستارلينك" ستستخدم لتوفير الإنترنت "المعدات الأرضية الحالية ومحطاتها الخاصة أيضًا، مع إضافة معدات أرضية جديدة لتحسين الأداء للمستهلكين".

وأفادت مجلة PCMag أيضًا بأن خدمة إنترنت ستارلينك "ستُقدَم بوقت استجابة أقل من 50 مللى ثانية، وهو أمر غير ملحوظ تقريبًا للمستهلكين".