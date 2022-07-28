5 صفات تميز مواليد برج الأسد

جدة - نرمين السيد - ويتميز مواليد برج الأسد بأنهم شخصيات تميل إلى الهدوء والتحلى بالقوة، وغيرها من المزايا، أهمها:

-الثقة بالنفس:

تعتبر من أهم الصفات لدى مواليد برج الأسد، حيث يثق الفرد بقدرته وقراراته واختياراته، لذا يسهل وصوله إلى التفوق والنجاح.

-الطموح:

يتمتع هؤلاء برغبتهم المستمرة فى خوض التجارب سواء أثناء الدراسة أو العمل حتى ولو كان بها مخاطرة، وتجعل تلك الميزة صاحبها يستخدم عقله لمواجهة الصعاب.

-التفاؤل:

يمتلك مواليد برج الأسد التفاؤل والطاقة الإيجابية والابتعاد عن الإحباط واليأس، لذا يتمتعوا هؤلاء بالشعور بالسعادة والقيام بالكثير من الأعمال وخوض التجارب المختلفة.

-قيادى ومسؤول:

تتميز مواليد برج الأسد بأنها شخصيات قيادية ومميزة، ويظهر ذلك فى شخصيته دون مجهود لقدرته الكبيرة فى تحمل المسؤولية لحل كافة المواقف، بالإضافة إلى التحلى بالصبر والشجاعة.

-اجتماعى:

لدى مواليد برج الأسد كاريزما عالية، لذا ينال إعجاب وحب واحترام من قبل الكثير، كما يتمتع بقدرته فى السيطرة على تصرفات الآخرين.