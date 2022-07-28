لضعاف السمع فى اليابان.. تجربة جديدة لتحويل الأصوات إلى كلمات

جدة - نرمين السيد - وأجريت اليابان تجربة جديدة تساعد هؤلاء الذين يعانون من ضعف السمع، من خلال تحويل الأصوات المحيطة لكلمات مكتوبة.
وتم إجراء تلك التجربة بإحدى محطات القطارات، عن طريق تحويل الأصوات المحيطة إلى كلمات مكتوبة، وفقا لموقع "اليابان العربى".
واستهدفت اليابان من خلال تلك التجربة، مساعدة الأفراد الذين يعانون من ضعف السمع لإدراك ما يدور حولهم من خلال ظهور كلمات مكتوبة على شاشة إلكترونية خاصة بالمحطة.
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