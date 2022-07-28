أنحف جهاز فى العالم.. مواصفات وسعر «MatePad Pro 11»

جدة - نرمين السيد - تابلت هواوى
ويأتى تابلت"MatePad Pro 11" بتصميم نحيف حيث يبلغ قياسه 5.9 ملليمتر، بوزن خفيف يصل إلى 449 جراما.
ويُطرح التابلت بشاشة كبيرة من نوع "OLED" وبقياس 11 بوصة، وبدقة 2560 × 1600 بيكسل، وتستحوذ الشاشة حوالى 92% من الجهاز.
مواصفات MatePad Pro 11
ويزود التابلت بكاميرا خلفية مزدوجة، وبها مستشعر أساسى يبلغ دقته 13 ميجابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر فائق الاتساع بدقة 8 ميجابيكسل، مع كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابيكسل.
ويقترن تابلت "MatePad Pro 11" بذاكرة الوصول العشوائى رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وخيارات تخزين مختلفة بسعة 128 و 256 و 512 جيجابايت من ذاكرة التخزين الداخلية المدمجة، بالإضافة إلى بطارية كبيرة بسعة 8300 مللى أمبير فى الساعة كما تدعم الشحن السريع بقدرة 66 وات.
ألوان وسعر MatePad Pro 11
ويُطرح بلونين وهما الأسود والذهبى، كما يزود بـ 4 مكبرات صوت و4 ميكرفونات، وبجانب ذلك يتميز الجزء الخلفى منه بلمسة بلورية ويصبح أكثر مقاومة للتآكل ومضادا للطخات بصمات الأصابع.
وتسعى الشركة لتوفيره قريبا عالميا، ويبلغ سعر تابلت "MatePad Pro 11" 481 يورو أى حوالى 8000 جنيه مصرى.
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