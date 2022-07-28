القايمة.. حكايات الأزمة والترند والزواج

جدة - نرمين السيد - القايمة

وتعد "القايمة" هى عبارة عن وثيقة تُكتب عند عقد الزواج، وتستهدف ضمان حق الزوجة وتوثيق كل الأجهزة وغيره من المقتنيات التى اشترتها داخل المنزل.

وتعتبر "القايمة" من الأمور التى اعترض عليها بعض الشباب مؤخرا، لكونها أداة تستخدمها النساء للضغط على أزواجهن عند حدوث أى خلاف، والتى تتسبب أحيانا فى سجن بعض الرجال عند الطلاق.

إلغاء القايمة

وتداول عبر السوشيال ميديا أخبار عن "إلغاء القايمة" فى مصر، دون وجود أى مصدر أو قرار رسمى بشأن ذلك الموضوع.

وأشعل "إلغاء القايمة" السوشيال ميديا، بعد تحوله إلى نقاشا مجتمعيا بشأن الفكرة فى حد ذاتها.

ردود الأفعال

وكعادة المصريين، انتشرت الكثير من التعليقات الساخرة للتعليق على "إلغاء القايمة"، وبدأوا فى نشر تغريدات عبر حاسباتهم على "تويتر" للمزح ونشر روح الفكاهة مع الآخرين.

ومن بين التعليقات الساخرة: "الشباب على القهوة بعد حوار القايمة بيتكلموا فى جهاز البيت"، "وجهاز أختى أنا أولى بيه"، "مش راجع البيت يا ماما غير لما تجيبيلى طقم صينى 113 قطعة زى محمد صاحبى".

وتابعوا: "مبدئيا كده بعد حوار القايمة اللى سقطت لو كسرتى كوباية ولا أى حاجة هتطلقى"، "مينفعش اتجوز دلوقتى ماما لسه مجهزتنيش"، "الحمد الله الذى بنعمته تتم الصالحات ... جهاز اختى بقى ليا".

كما رأى البعض أنه فى حالة تنفيذ "إلغاء القايمة" يتم التنسيق بين الطرفين لتحقيق حالة المشاركة والبدء فى حياة جديدة مليئة بالحب.





وعلق آحدهم: "الراجل اللى شارى لا بيفرق معاه قايمة .. والست اللى بتستغنى بتمشى وهى مش فارق معاها كنوز الدنيا حتى لو اتحطت تحت رجليها .. دوروا على السكن والمودة والرحمة".